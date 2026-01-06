O Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (6), 68 novas oportunidades de emprego, elevando para 204 o total de vagas disponíveis na plataforma. Os interessados devem acessar o sistema para consultar os requisitos e enviar o currículo.

Entre as oportunidades anunciadas estão vagas para os setores de serviços, comércio, atendimento e vendas. Confira a lista:

Garçom (8)

Supervisor regional de vendas (1)

Corretor de imóveis (6)

Operador de telemarketing (30)

Auxiliar de garçom (3)

Monitor(a) de brinquedoteca (2)

Copeiro (2)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de limpeza temporário (2)

Salgadeiro (2)

Confeiteiro (1)

Atendente (5)

Empresas e pessoas físicas interessadas em divulgar oportunidades de trabalho podem realizar o cadastro por meio do formulário disponível na plataforma Vagou JF.

