O Vagou JF cadastrou, nesta sexta-feira (9), oito novas oportunidades de emprego, elevando para 236 o total de vagas disponíveis na plataforma.

As oportunidades anunciadas são para os cargos de secretária (1), agente de fiscalização da Área Azul (3), profissional de educação física (2), atendente comercial (1) e técnico de campo em energia solar (1).

Os interessados podem acessar a plataforma para consultar os requisitos e enviar o currículo. Já empresas e pessoas físicas que desejam divulgar vagas devem preencher o formulário disponível no próprio Vagou JF.

Emprego | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas | Vagas de emprego | vagou jf