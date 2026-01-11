O Sistema Fecomércio MG abriu as inscrições para o Programa Sesc +60 na unidade do Sesc em Minas de Cataguases. As atividades começam em fevereiro de 2026 e são voltadas para pessoas com mais de 60 anos, com foco no envelhecimento ativo e na qualidade de vida.

As vagas são gratuitas. Durante o mês de janeiro, as inscrições são exclusivas para trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes.

O agendamento do cadastro pode ser feito pelo telefone ou WhatsApp (32) 3799-2875 ou presencialmente na unidade, localizada na rua Major Vieira, 140, Centro.

Em Cataguases, o Programa Sesc +60 oferecerá palestras, oficinas de dança e memória, coral, bailes, atividades manuais, jogos, ações de inclusão digital e momentos de convivência, promovendo integração social, bem-estar físico e emocional.

Tags:

inscriçõe | inscrições | Programa | Sesc