A Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora abriu inscrições para um processo seletivo de estágio destinado a estudantes do curso de Serviço Social. A seleção tem como foco o apoio às ações de acompanhamento de alunos e famílias atendidos pela Rede Municipal de Ensino.

Podem se candidatar estudantes matriculados a partir do quinto período da graduação. Os selecionados irão atuar sob supervisão, colaborando em atividades de atendimento e acompanhamento de estudantes, apoio à articulação com a rede intersetorial e participação em ações voltadas à comunidade escolar.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 13 e 23 de janeiro. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail sofgp@edu.pjf.mg.gov.br

