A Fundação Ezequiel Dias (Funed) abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de 39 profissionais de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$1.957,49 a R$3.989,11, além de gratificações e ajuda de custo previstas em edital. As inscrições começam às 8h da próxima segunda-feira (19) e seguem até as 18h de sexta-feira (23).

Do total de vagas, 35 são destinadas à ampla concorrência e quatro reservadas a candidatos que se autodeclarem Pessoas com Deficiência (PcD). O cadastro deve ser feito exclusivamente pela internet, conforme orientações disponíveis no edital do processo seletivo.

As oportunidades contemplam diferentes setores da Funed, com contratos de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, conforme necessidade da instituição e legislação vigente.

O processo seletivo será realizado em três etapas eliminatórias: candidatura e habilitação, com preenchimento de formulário eletrônico; análise de currículos e títulos, para verificação da formação acadêmica e experiência profissional; e entrevista com os candidatos classificados para as vagas.

O certame segue as normas estabelecidas pela legislação estadual que regula contratações temporárias no serviço público.

