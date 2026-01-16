Foram cadastradas, nesta sexta-feira (16), 11 novas oportunidades de emprego e estágio na plataforma Vagou JF, elevando para 238 o total de vagas disponíveis. Os interessados podem acessar o sistema para consultar as oportunidades e enviar o currículo.

Entre as vagas anunciadas estão posições para estágio em Ensino Médio, estágio em Enfermagem, estágio em outras áreas, além de cargos como auxiliar de produção, supervisor de manutenção e cabeleireira. Cada função conta, nesta atualização, com uma vaga disponível.

O Vagou JF reúne oportunidades oferecidas por empresas e pessoas físicas. Interessados em divulgar novas vagas devem preencher o formulário disponível na própria plataforma.

Tags:

Abre | De | Emprego | empresas | juiz de fora | Novas Vagas | oportunidade