O Estado de Minas Gerais publicou o Edital SES nº 01/2026, que abre concurso público para o preenchimento de 380 vagas no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde (EPGS), além da formação de cadastro de reserva. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (16).

As vagas são destinadas à atuação na Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), tanto na unidade central, em Belo Horizonte, quanto nas Unidades Regionais de Saúde distribuídas pelo interior do estado.

O cargo de EPGS exige formação superior nas áreas especificadas no edital e prevê jornada de trabalho de 40 horas semanais, sob regime estatutário. A remuneração inicial, no Nível I, Grau A, é de R$ 4.287,02, composta por vencimento básico e Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde (GAGES). Também está previsto o pagamento de ajuda de custo para alimentação por dia útil trabalhado, conforme a legislação estadual.

Inscrições e etapas

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), no período de 4 de março a 2 de abril de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 59. Cada candidato poderá se inscrever apenas uma vez.

O edital prevê a possibilidade de isenção da taxa para candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos em lei, como doadores regulares de sangue, mesários da Justiça Eleitoral, desempregados amparados pela legislação estadual e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. As datas de aplicação das provas e o cronograma completo estão detalhados no edital.

O certame também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência, conforme a legislação estadual vigente.

As informações oficiais sobre o concurso, incluindo eventuais atualizações, devem ser acompanhadas no Diário Oficial do Estado e no site da banca organizadora.

