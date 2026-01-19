Com a proximidade do Carnaval 2026, Juiz de Fora se prepara para uma das maiores edições da festa, com 86 blocos oficiais previstos. Além da programação cultural, o período também movimenta a economia criativa e abre espaço para iniciativas voltadas à geração de renda.

Nesse cenário, será realizada a Oficina de Carnaval 2026, iniciativa do Comitê de Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Juiz de Fora, em parceria com o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM). A atividade é direcionada principalmente a mulheres e tem como proposta ensinar técnicas de customização de fantasias, abadás, acessórios e adereços carnavalescos.

A oficina acontece no dia 31 de janeiro, das 14h às 17h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Centro de Juiz de Fora, próximo ao Mercado Municipal. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas a 15 participantes, com inscrições realizadas pela plataforma Sympla.

Durante o encontro, as participantes poderão aprender a transformar peças tanto para uso próprio durante o Carnaval quanto para venda, possibilitando a geração de renda extra no período. A organização orienta que cada participante leve materiais para uso pessoal e, se possível, itens que possam ser compartilhados, estimulando a troca de recursos e experiências.

Crianças a partir de 8 anos podem participar, desde que estejam acompanhadas da mãe ou de um responsável. As atividades serão conduzidas por voluntárias com experiência na área criativa, que irão compartilhar técnicas e conhecimentos práticos ao longo da oficina.

Tags:

Customização | Da | Oficina