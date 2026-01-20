O Vagou JF registrou, nesta terça-feira (20), a abertura de 28 novas oportunidades de emprego, elevando para 149 o total de vagas disponíveis na plataforma.

Entre as oportunidades anunciadas estão estágios para estudantes do Ensino Médio, além de vagas nos setores de comércio, serviços e manutenção. Os cargos com maior número de ofertas são vendedor, operador de caixa e subgerente.

Confira as vagas cadastradas:

Estágio Ensino Médio (5 vagas)

Vendedor/a (8 vagas)

Operador/a de Caixa (4 vagas)

Estoquista (2 vagas)

Fiscal de loja (3 vagas)

Subgerente (3 vagas)

Mecânico/Alinhador (2 vagas)

Cozinheiro (1 vaga)

Os interessados devem acessar a plataforma Vagou JF para conferir os requisitos e encaminhar o currículo. Empresas e pessoas físicas que desejarem anunciar oportunidades podem realizar o cadastro por meio do formulário disponível no próprio sistema.

Tags:

Emprego | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas | vagou jf