O Vagou JF cadastrou, nesta quinta-feira (22), oito novas oportunidades de emprego, elevando para 146 o total de vagas disponíveis na plataforma. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e níveis de experiência, e os interessados devem se candidatar por meio do link disponibilizado pelo serviço.

Entre as vagas anunciadas estão duas para auxiliar de produção, três para atendente fechador e três para cozinheira doméstica.

Empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar novas oportunidades de trabalho podem se cadastrar e anunciar as vagas por meio do formulário disponível no próprio Vagou JF.

