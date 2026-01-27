O Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (27), três novas oportunidades de emprego, elevando para 189 o total de vagas disponíveis em Juiz de Fora. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas e níveis de atuação.

As vagas anunciadas são para os cargos de técnico em edificações, técnico de segurança do trabalho e vendedor, com uma vaga disponível para cada função.

Os interessados devem acessar o link do Vagou JF para conferir os detalhes de cada oportunidade e enviar o currículo.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar vagas de emprego podem anunciar gratuitamente, preenchendo o formulário disponível na própria plataforma.

Tags:

De | Emprego | oportunidade | Oportunidades | vagou jf