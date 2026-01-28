O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) abriu concurso público para o preenchimento de 19 vagas para o cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Juiz de Fora, Barbacena, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

As inscrições começaram no dia 14 de janeiro e seguem abertas até 18 de fevereiro de 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora Idecan. A taxa de inscrição é de R$200.

A remuneração varia conforme a titulação do candidato e o plano de carreira da categoria EBTT, com salários que vão de R$3.090 a R$8.058.

O concurso contempla diversas áreas do conhecimento, entre elas Atendimento Educacional Especializado (AEE), Química, Geografia, Língua Portuguesa/Inglês, Administração, Educação Física, História, Agronomia, Engenharias, Física, Transporte e Trânsito, além de Desenho Técnico em diferentes especialidades.

Há vagas destinadas à ampla concorrência e também cotas para Pessoas Negras, Indígenas, Quilombolas e Pessoas com Deficiência, conforme previsto na legislação.

Todas as informações sobre requisitos, etapas do processo seletivo, cronograma, conteúdos das provas e critérios de avaliação estão disponíveis no edital oficial, que pode ser consultado no site da banca organizadora.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o Idecan pelos telefones (61)3201-6225 ou 0800 878 2696, pelo e-mail atendimento@idecan.org.br, ou pelo chatbot disponível no site, em horário comercial.

O concurso é uma oportunidade para profissionais que desejam ingressar na carreira docente da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, contribuindo para o fortalecimento do ensino público na região.

