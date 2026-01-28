Juiz de Fora recebe nesta sexta-feira, 30, a primeira edição de 2026 do projeto Espaço Emprego JF, que vai oferecer mais de 250 vagas de trabalho, incluindo oportunidades com salários que ultrapassam R$4 mil. A ação acontece das 9h às 13h, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Centro, com entrada pela Praça Prefeito Tarcísio Delgado.

O evento é aberto ao público em geral. Para participar, os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e currículo atualizado. O mutirão integra a programação do evento “Cidadania em TRANSformação”, com prioridade de atendimento para pessoas trans, além de outros públicos com atendimento preferencial previsto em lei.

O Espaço Emprego JF é uma iniciativa voltada à intermediação de mão de obra e reúne oportunidades em diferentes áreas e níveis de escolaridade, com participação de empresas locais e regionais.

Vagas disponíveis

As vagas estão distribuídas entre diversos setores. Confira algumas das oportunidades oferecidas:

ABC da Construção – 9 vagas



Auxiliar de Armazenamento, Motorista Carreta (CNH E – salário de R$ 4.050), Motorista Toco (CNH D), Assistente Administrativo, Ajudante, Conferente, Operador de Empilhadeira e Analista de Desenvolvimento de Negócios.

Benassi Juiz de Fora – 25 vagas



Promotor de Vendas (hortifrúti).

Brasil Center – 50 vagas



Representante de Atendimento.

ENCEL Engenharia



Cadastro de currículos para futuras oportunidades.

EVO Estágios



Vagas de estágio e empregos nas áreas de Ensino Médio, Administração, Marketing, Pedagogia, Jornalismo/Letras, Gastronomia, Contabilidade, além de funções como Recepcionista, Babá, Auxiliar de Cozinha e Vendedor. Os salários variam de R$600 a R$2.000.

Grupo Bahamas – 60 vagas



Auxiliar de Logística, Operador de Loja, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Depósito, Auxiliar de Frios e Laticínios, Bombeiro Hidráulico, Estágio, Fiscal de Prevenção de Perdas e Auxiliar de Padaria.

Grupo GPS – 10 vagas



Enlonador, com salário de R$ 1.744,45, além de benefícios como transporte fretado, refeição na empresa, vale-alimentação e assistência médica e odontológica.

IMEPP



Cadastro exclusivo para pessoas com deficiência.

Leilane Jesus Gestão de Pessoas – 6 vagas



Estágio Contábil, Analista Contábil Júnior, Auxiliar de Limpeza, Secretária(o) de Clínica Médica, Auxiliar de Produção e Encarregado de Estoque.

Paraibuna Embalagens – 20 vagas



Líder de Logística, Auxiliar de Produção, Arrumador de Cargas, Operador de Caldeira, Técnico em Mecânica, Inspetor de Qualidade e Estagiário de Mecânica.

Pharmes – 4 vagas



Auxiliar de Laboratório, Estágio em Laboratório, Estágio em Logística e Consultor de Vendas.

Senhor a Granel – 50 vagas



Atendente, Operador de Caixa, Assistente de Nutrição, Estoquista e Gerente, com salários iniciais de até R$ 2.500.

