O Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (3), 42 novas oportunidades de emprego, elevando para 226 o total de vagas disponíveis na plataforma em Juiz de Fora. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação, com destaque para o setor de serviços gerais.

Entre as vagas anunciadas estão duas para consultor comercial, uma para caixa/atendente, 30 para serviços gerais, uma para auxiliar administrativo e oito para pintor ou ajudante de pintor. Os interessados devem acessar o link do Vagou JF para conferir as informações completas de cada vaga e enviar o currículo diretamente pela plataforma.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades de emprego podem anunciar gratuitamente, preenchendo o formulário disponível no próprio Vagou JF.

