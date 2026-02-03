Estão abertas, até o dia 21 de fevereiro, as inscrições para o Curso de Criação e Produção de Áudios Criativos, formação anual que terá início em março e se estenderá até dezembro, em Juiz de Fora. O curso propõe uma imersão no universo da produção sonora contemporânea, com foco no desenvolvimento técnico, artístico e autoral de conteúdos em áudio.

Voltado a jovens, a partir de 14 anos, e adultos interessados em criação sonora, o curso oferece até 40 vagas e tem como objetivo capacitar os participantes para atuar de forma autônoma na produção de projetos sonoros. A proposta estimula a experimentação, a construção de uma linguagem própria e a circulação cultural e profissional dos trabalhos desenvolvidos ao longo da formação.

Durante o percurso formativo, os participantes irão desenvolver projetos em diferentes formatos, como podcasts, spots publicitários, audiobooks, storytelling infantil, vinhetas e peças sonoras experimentais, ampliando o repertório narrativo e fortalecendo o áudio como ferramenta expressiva e cultural. Os conteúdos abordados incluem captação e gravação de som, escrita para o ouvido, edição, mixagem e masterização, design sonoro, direitos autorais, produção em equipe e estratégias de publicação digital. A metodologia adotada é baseada no princípio do aprender fazendo, com laboratórios práticos supervisionados e acompanhamento coletivo.

Estruturado em módulos progressivos ao longo do ano, o curso será concluído com a realização de uma Mostra de Áudio Criativo, prevista para o segundo semestre, quando os trabalhos produzidos serão apresentados ao público em formatos como áudio-exposições, experiências sonoras e podcasts interativos. O encerramento acontece em dezembro, com apresentação final e entrega de certificados.

O Curso de Áudios Criativos é um projeto do TQ – Teatro de Quintal, realizado em parceria com o Estúdio Caraíva e o Polo JF Cine, da Funalfa, vinculada à Prefeitura de Juiz de Fora. A iniciativa foi aprovada no Edital 03/2024 da Política Nacional Aldir Blanc em Minas Gerais. A formação será ministrada por uma equipe com ampla experiência na área, composta por Gueminho Bernardes, escritor, roteirista, dramaturgo, diretor do TQ e gerente do Departamento de Inovação e Articulação Estratégica da Funalfa; Nilo Barreto Jr., músico, produtor musical e sócio-proprietário do Estúdio Caraíva; e Fernando Barreto, compositor, arranjador, produtor musical e também sócio-proprietário do estúdio.

As inscrições não garantem vaga. Os candidatos passarão por processo seletivo que prevê a reserva de 30% das vagas para pessoas pretas e pardas, pessoas trans e pessoas com deficiência, além da priorização de candidatos já inseridos no mercado em funções nas quais a qualificação represente crescimento profissional. Também será realizada análise de currículo e ou portfólio.

As aulas serão presenciais, às segundas e terças-feiras, das 18h às 20h, e aos sábados, das 10h às 12h, com atividades práticas supervisionadas e trabalhos mentorados. Ao fim de cada módulo haverá avaliação, e receberão certificado os alunos que atingirem, no mínimo, 75% de presença nas atividades presenciais. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line, e outras informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 98822-2449 ou pelo e-mail criativosaudios@gmail.com.