Terminam nesta sexta-feira (13) as inscrições para a Falaê (Formação Articulada para Aprendizagens na Escola das Adolescências), iniciativa da Secretaria de Educação de Juiz de Fora. A formação é direcionada a professores PR-B da rede municipal interessados em aprimorar o trabalho pedagógico com estudantes do período da adolescência.

A proposta tem como foco apoiar a implementação do Programa Escola das Adolescências, do Governo Federal, nas unidades da rede municipal. Segundo a Secretaria, a formação funcionará como um espaço contínuo de acompanhamento e troca de experiências entre os educadores.

Entre os objetivos estão o fortalecimento dos chamados Clubes de Letramento e a qualificação das práticas pedagógicas voltadas a essa etapa escolar, marcada por mudanças e desafios específicos no processo de aprendizagem.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

inscrições | Rede Municipal