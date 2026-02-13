O portal Vagou JF, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), cadastrou cinco novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (13) e passou a disponibilizar 162 vagas no total. Entre as funções anunciadas estão atendente de farmácia, gerente, auxiliar de limpeza e serviços gerais.

Foram abertas duas vagas para auxiliar de limpeza e uma vaga para cada uma das seguintes funções: gerente, atendente de farmácia e serviços gerais. Os interessados devem acessar o site oficial do Vagou JF para conferir os detalhes das exigências e enviar o currículo.

Empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar oportunidades de trabalho podem cadastrar as vagas por meio de formulário disponível na própria plataforma.

Tags:

Abre | De | juiz de fora | Novas Vagas | oportunidade | Oportunidades | Vaga