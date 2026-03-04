A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora abriu inscrições para seleção de estagiários dos cursos de Libras e Direito. O prazo vai de 3 a 6 de março de 2026.

Podem participar estudantes que estejam, no mínimo, no terceiro período da graduação. A seleção tem como foco fortalecer as ações educativas da Escola de Direito do Consumidor e Educação Financeira vinculada ao órgão.

Durante o estágio, os selecionados irão atuar sob supervisão, apoiando o desenvolvimento de práticas pedagógicas e atividades com enfoque inclusivo, além de colaborar em ações na área jurídica.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: procon.depp@gmail.com dentro do período estipulado.

