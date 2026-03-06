O painel de empregos Vagou JF cadastrou 24 novas oportunidades de trabalho nesta sexta-feira (6), chegando a 274 vagas disponíveis em Juiz de Fora. Os interessados podem consultar as vagas e enviar currículo por meio do link da plataforma.

Entre as oportunidades abertas estão vagas para recepcionista temporário, serralheiro, auxiliar de manutenção, pedreiro e motorista particular, além de postos para jovem aprendiz na área administrativa.

Também há vagas para coletor de resíduos classes I e II, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo/comercial, mecânico de motocicleta, balconista de motopeças e estágio em pedagogia.

Confira as vagas cadastradas nesta atualização:

Recepcionista – temporário (1)

Serralheiro (2)

Auxiliar de manutenção (2)

Pedreiro (1)

Jovem aprendiz – auxiliar administrativo (1)

Coletor de resíduos – classes I e II (4)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Assistente administrativo/comercial (1)

Jovem aprendiz administrativo (1)

Mecânico de motocicleta (1)

Balconista de motopeças (2)

Estágio em Pedagogia (4)

Motorista particular (1)

Serviços gerais/limpeza (2)

Empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar vagas de trabalho também podem participar da plataforma. Para isso, é necessário preencher o formulário disponível no Vagou JF.

