O painel de empregos Vagou JF cadastrou 24 novas oportunidades de trabalho nesta sexta-feira (6), chegando a 274 vagas disponíveis em Juiz de Fora. Os interessados podem consultar as vagas e enviar currículo por meio do link da plataforma.
Entre as oportunidades abertas estão vagas para recepcionista temporário, serralheiro, auxiliar de manutenção, pedreiro e motorista particular, além de postos para jovem aprendiz na área administrativa.
Também há vagas para coletor de resíduos classes I e II, auxiliar de serviços gerais, assistente administrativo/comercial, mecânico de motocicleta, balconista de motopeças e estágio em pedagogia.
Confira as vagas cadastradas nesta atualização:
Recepcionista – temporário (1)
Serralheiro (2)
Auxiliar de manutenção (2)
Pedreiro (1)
Jovem aprendiz – auxiliar administrativo (1)
Coletor de resíduos – classes I e II (4)
Auxiliar de serviços gerais (1)
Assistente administrativo/comercial (1)
Jovem aprendiz administrativo (1)
Mecânico de motocicleta (1)
Balconista de motopeças (2)
Estágio em Pedagogia (4)
Motorista particular (1)
Serviços gerais/limpeza (2)
Empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar vagas de trabalho também podem participar da plataforma. Para isso, é necessário preencher o formulário disponível no Vagou JF.
