O portal Vagou JF, da Prefeitura de Juiz de Fora, cadastrou 11 novas oportunidades de emprego nesta terça-feira (10), totalizando 106 vagas disponíveis na plataforma. Os interessados podem acessar o site do serviço para conferir os requisitos e encaminhar o currículo.

Entre as oportunidades anunciadas estão três vagas para operador de monitoramento e quatro vagas para estágio administrativo. Também foram abertas uma vaga para técnico de eletrônica, duas para auxiliar fiscal/contábil e uma para serviços gerais.

O Vagou JF reúne vagas disponibilizadas por empresas e empregadores da cidade. Para se candidatar, os interessados devem acessar a plataforma online e realizar o envio do currículo diretamente pelo sistema.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades de trabalho também podem utilizar o serviço, preenchendo o formulário disponível no próprio portal do programa.

Tags:

Abre | De | Emprego | juiz de fora | Novas Vagas | oportunidade | Oportunidades