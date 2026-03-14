O portal de oportunidades Vagou JF cadastrou, nessa sexta-feira (13), dez novas vagas de emprego, elevando para 139 o número total de oportunidades disponíveis na plataforma.

Entre as vagas anunciadas estão oportunidades para consultor de vendas ou vendedor, atendimento e experiência do cliente, vendedor PCD para loja em shopping, auxiliar de logística no Centro de Distribuição Nova Era e também para garçom ou garçonete.

Os interessados podem acessar a plataforma Vagou JF para conferir mais detalhes sobre cada vaga e realizar o envio do currículo.

Empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar oportunidades de trabalho também podem anunciar vagas por meio do formulário disponível no próprio portal.

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