O portal de empregos Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (17), dez novas oportunidades de trabalho, chegando ao total de 120 vagas disponíveis na plataforma.

As oportunidades contemplam diferentes áreas do mercado, com vagas para mecânico automotivo, estágio nas áreas administrativa e de vendas, cozinheira, atendente, motorista com CNH categoria D, cozinheiro(a), auxiliar de laboratório e ajudante de confecção.

Os interessados podem acessar a plataforma para conferir os detalhes das vagas e realizar o envio do currículo de forma online.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades também podem cadastrar vagas por meio de formulário disponível no próprio Vagou JF

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