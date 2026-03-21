O portal de empregos Vagou JF cadastrou, nesta sexta-feira (20), 20 novas oportunidades de trabalho, totalizando 109 vagas disponíveis na plataforma.

As vagas contemplam diferentes áreas do mercado e incluem oportunidades para estagiário administrativo, estagiário de Engenharia Civil, encarregado de limpeza industrial, correspondente bancário, assistente de recepção, serviços gerais, auxiliar de turma, gerente geral, recepção para nível de Ensino Médio e auxiliar de atendimento, também para Ensino Médio.

Os interessados podem acessar a plataforma para conferir os detalhes das vagas e realizar o envio do currículo de forma online.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades também podem cadastrar vagas por meio de formulário disponível no próprio Vagou JF.

Tags:

Abre | De | Novas Vagas | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas