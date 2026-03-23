O Corpo de Bombeiros abriu 280 vagas temporárias para brigadistas florestais em Minas Gerais, com inscrições gratuitas até o dia 29 de março. Os profissionais vão atuar na prevenção e combate a incêndios durante o período de estiagem em diversas regiões do estado.

Na região dos Inconfidentes, há oportunidades em unidades de conservação como o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, com quatro vagas; o Parque Estadual do Itacolomi, com cinco; e a Floresta Estadual do Uaimii, com seis vagas.

A remuneração inclui salário base de R$ 1.621, adicional de periculosidade de R$ 486,30, além de auxílio alimentação e transporte por dia trabalhado. O contrato tem duração inicial de quatro meses, com jornada de 40 horas semanais, podendo incluir finais de semana e feriados.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: teste de aptidão física (TAF), de caráter eliminatório e classificatório, e análise curricular. No teste físico, os candidatos deverão percorrer 1.500 metros carregando uma mochila de aproximadamente 24 quilos.

Para participar, é necessário ter entre 18 e 59 anos, possuir escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto e estar apto fisicamente, além de estar em dia com as obrigações eleitorais e militares.

A previsão é que os contratados iniciem as atividades em julho de 2026, após a realização de curso obrigatório de capacitação.

Os brigadistas selecionados atuarão no combate a incêndios florestais, ações preventivas, monitoramento de áreas de risco e apoio em unidades de conservação.

Link do edital: https://bombeiros.mg.gov.br/brigadistaflorestal

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