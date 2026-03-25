Uma ação realizada em Juiz de Fora está cadastrando currículos de pessoas atingidas pelas chuvas de fevereiro diretamente em hotéis da região central, onde famílias desalojadas estão hospedadas.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho. Os currículos coletados vão integrar um banco de dados que será disponibilizado a empresas por meio do projeto Vagou JF, plataforma que conecta trabalhadores a vagas de emprego no município.

De acordo com a gerente do Departamento de Emprego, Renda e Informações Estratégicas, Vanessa Verdeiro, a proposta é facilitar o acesso às oportunidades. “A proposta é facilitar o acesso dessas pessoas a vagas disponíveis, promovendo autonomia financeira e contribuindo para o fortalecimento da economia local”, afirmou.

O supervisor de Promoção e Acesso ao Mundo do Trabalho, Chrystian Chaves, destacou que a ação busca ir além do atendimento emergencial. “Queremos oferecer ferramentas reais para que essas pessoas reconstruam suas vidas com dignidade. Ao levar o cadastro de currículos diretamente aos hotéis, estamos encurtando a distância entre quem quer trabalhar e as empresas que precisam contratar”, disse.

Além do atendimento presencial, pessoas na mesma situação também podem cadastrar o currículo de forma online. Empresas interessadas em participar da iniciativa podem entrar em contato com a organização para disponibilizar vagas.

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