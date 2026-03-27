Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de educação financeira e orçamento familiar em Juiz de Fora. A capacitação será realizada nos dias 7, 9, 13, 14 e 15 de abril, das 18h30 às 20h30, com emissão de certificado para os participantes.

Promovido pelo Procon de Juiz de Fora, o curso tem como objetivo orientar a população sobre planejamento financeiro, controle de gastos e organização das finanças domésticas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de abril, por meio de formulário online. Durante as aulas, os participantes terão acesso a conteúdos voltados à educação para o consumo e ferramentas que auxiliam na tomada de decisões financeiras mais conscientes.

Tags:

Curso | Educação | Educação financeira | inscrições | Procon