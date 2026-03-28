Foram cadastradas 48 novas oportunidades de emprego nesta sexta-feira (27), elevando para 228 o total de vagas disponíveis no sistema Vagou JF, em Juiz de Fora. As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de qualificação, com destaque para funções operacionais e administrativas.



Entre as vagas abertas, há maior concentração para auxiliar de serviços gerais, com 30 oportunidades no total. Também há postos para auxiliar de cozinha, auxiliar de logística e operação, atendente de restaurante/lanchonete, jovem aprendiz administrativo, serralheiro profissional, corretor de imóveis, cozinheira CLT e auxiliar de limpeza.



Na área de estágio, há vagas para estudantes de administração (três oportunidades), técnico em farmácia e ciências contábeis.



Os interessados devem acessar a plataforma do Vagou JF para cadastrar o currículo e se candidatar às vagas disponíveis.

Empresas e pessoas físicas que desejarem divulgar oportunidades também podem se cadastrar por meio do formulário disponibilizado no sistema.

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