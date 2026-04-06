Estão abertas, a partir desta segunda-feira (6) até quarta-feira (8), as inscrições para a seleção de estagiários que irão atuar no Departamento de Equipamentos de Alimentação Popular, em Juiz de Fora. Podem participar estudantes de graduação em Nutrição e Administração, regularmente matriculados.

A seleção prevê o preenchimento de vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 20 horas semanais, com bolsa-estágio de R$500 e auxílio-transporte.

Para concorrer, é necessário ter conhecimentos básicos em editores de texto, planilhas eletrônicas e ferramentas de design, como Word, Excel e Canva, ou plataformas equivalentes.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line. Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail restaurantepopularpjf@gmail.com.

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