A Minas Gerais Administração e Serviços S.A. está com processo seletivo aberto para vagas imediatas e formação de cadastro reserva em mais de 70 municípios de Minas Gerais. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril, exclusivamente pela internet.

As oportunidades são destinadas a candidatos com níveis fundamental, médio e técnico, com contratação pelo regime CLT. No ato da inscrição, o candidato deve escolher apenas uma função e localidade, ficando vinculado à opção durante todo o processo.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, com questões de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos gerais ou específicos, dependendo do nível do cargo.

As taxas de inscrição variam entre R$50 e R$59, e candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção, conforme regras do edital.

As vagas contemplam diferentes áreas, incluindo serviços gerais, apoio operacional, funções administrativas e cargos técnicos, como monitor educacional.

Os aprovados poderão ser convocados conforme a demanda da empresa ao longo da validade do processo seletivo. Entre os benefícios oferecidos estão vale-alimentação, vale-transporte e seguro de vida.

A MGS é uma empresa pública que presta serviços a órgãos governamentais e atua em centenas de municípios, oferecendo suporte em áreas como limpeza, conservação e apoio administrativo.

MGS abre processo seletivo com vagas em mais de 70 cidades de Minas Gerais

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