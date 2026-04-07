O portal de empregos Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (7), 56 novas oportunidades de trabalho, elevando para 162 o total de vagas disponíveis na plataforma.

Entre as oportunidades estão vagas para manutenção de equipamentos de segurança eletrônica, empregada doméstica, arrumador de carga diurno, executivo de vendas externo, operador de loja e funções administrativas. O maior volume de vagas é para operador de telemarketing (SAC), na filial da Zona Norte, com 50 oportunidades disponíveis.

Os interessados podem acessar a plataforma Vagou JF para conferir os detalhes das vagas e realizar o envio do currículo de forma online.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades também podem cadastrar vagas por meio de formulário disponível no próprio portal.

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