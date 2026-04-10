O portal de empregos Vagou JF cadastrou, nesta sexta-feira (10), 18 novas oportunidades de trabalho, elevando para 202 o total de vagas disponíveis na plataforma.

As vagas contemplam diferentes áreas do mercado e incluem oportunidades para auxiliar de serviços gerais, serviços gerais com foco em limpeza, auxiliar de manutenção, vendedor, motorista, atendente para o McDonald’s em turnos diurno e noturno, camareira, atendente de farmácia na Drogasil, auxiliar de máquina de corte, porteira em escala 12x36, recepcionista e auxiliar de cozinha em regime CLT.

Os interessados podem acessar a plataforma Vagou JF para conferir os detalhes das vagas e realizar o envio do currículo de forma online.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades também podem cadastrar vagas por meio de formulário disponível no próprio portal.

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