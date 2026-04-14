O portal de empregos Vagou JF cadastrou, nesta terça-feira (14), duas novas oportunidades de trabalho, elevando para 209 o total de vagas disponíveis na plataforma.

As novas vagas são para os cargos de operador de caixa e assistente administrativo financeiro, ampliando as opções para candidatos nas áreas de atendimento e administrativa.

Os interessados podem acessar a plataforma Vagou JF para conferir os detalhes das vagas e realizar o envio do currículo de forma online.

Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades também podem cadastrar vagas por meio de formulário disponível no próprio portal.

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