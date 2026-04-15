Empreendedores de Juiz de Fora poderão participar, nesta quinta-feira (16), do seminário gratuito “Do Clique ao Cliente: Presença Digital que Vende”, voltado ao uso de redes sociais e plataformas digitais como ferramentas de vendas. O evento será realizado a partir das 13h30, no Mercado Municipal de Juiz de Fora, com inscrições abertas pela plataforma Sympla.

A programação contará com palestras e workshops ministrados por especialistas, abordando estratégias práticas para comercialização em marketplaces, uso do Instagram e do TikTok como vitrines de negócios, além da construção de marca e reputação no ambiente digital.

O evento acontece no Mercado Cultural Arte de Inventar Coisas Especiais (AICE), localizado na Avenida Getúlio Vargas, 200, no Centro. Ao final das atividades, os participantes receberão certificado.

A iniciativa tem como objetivo apoiar micro e pequenos empreendedores, incentivando a modernização dos negócios e ampliando oportunidades por meio da presença digital.

Programação:

13h30 às 14h: Credenciamento

14h às 14h10: Abertura

14h10 às 14h40: Como vender em marketplaces

14h40 às 15h20: Uso de redes sociais para negócios

15h30 às 17h: Narrativas e reputação no ambiente digital

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Vendas