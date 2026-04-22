Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de português voltado a migrantes e refugiados a partir de 12 anos em Juiz de Fora. As aulas terão início nos dias 23 e 27 de abril, com turmas no período noturno em duas regiões da cidade.



A participação pode ser garantida por meio de formulário online ou de forma presencial, diretamente nos locais onde as aulas serão realizadas. Para efetivar a matrícula, é necessário preencher os dados e comparecer no dia e horário definidos para o início das atividades.



O curso é oferecido desde 2022 e chega ao quinto ano consecutivo, com foco na inclusão social dessa população. A proposta é facilitar a comunicação no dia a dia, ampliar o acesso a serviços públicos e contribuir para a inserção no mercado de trabalho.



As aulas serão realizadas nos seguintes locais:

Escola Municipal Henrique José de Souza (Cidade do Sol) – quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, com início em 23 de abril;

Centro de Educação de Jovens e Adultos Doutor Geraldo Moutinho (Centro) – segundas-feiras, das 18h30 às 20h30, com início em 27 de abril.

Segundo informações da administração municipal, o domínio da língua portuguesa é considerado um fator essencial para o exercício da cidadania e para a integração plena na sociedade. A iniciativa faz parte de uma política pública voltada à população migrante, refugiada e apátrida.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (32) 3690-7331.

Tags:

Curso | migrantes | refugiados