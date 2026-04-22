Foram cadastradas nesta quarta-feira (22) 30 novas oportunidades de emprego na plataforma Vagou JF, elevando para 283 o total de vagas disponíveis em Juiz de Fora. As chances contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Entre as vagas ofertadas estão funções como vendedor, atendente, chapeiro, eletricista, borracheiro, serviços gerais em condomínio e auxiliar de montagem e entrega. Também há oportunidades específicas, como desenvolvedor de canal na área de segurança eletrônica e designer gráfico sênior.

O setor de estágios reúne diversas vagas, com destaque para áreas como marketing, administração, contábeis e gastronomia. Há ainda uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência na função de auxiliar de atendimento.

No segmento comercial, há cinco oportunidades para vendas externas, além de vagas para nail designer e trancista.

Os interessados devem acessar a plataforma Vagou JF para cadastrar ou enviar o currículo. Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar vagas também podem utilizar o formulário disponível no sistema.

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