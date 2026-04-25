O portal Vagou JF, que reúne oportunidades de emprego em Juiz de Fora, cadastrou nove novas vagas nesta sexta-feira (24), totalizando 163 postos disponíveis.

As oportunidades incluem funções como auxiliar de cozinha/pizzaiolo noturno, operador de logística, cozinheiro, camareira, encarregado de obras, jovem aprendiz (auxiliar administrativo), auxiliar de cozinha e caixa.

Os interessados podem se candidatar enviando currículo pela plataforma online. Empresas e pessoas físicas também podem divulgar vagas por meio de formulário disponível no próprio sistema.

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