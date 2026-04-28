Nesta terça-feira (28), o portal Vagou JF registrou a abertura de 20 novas oportunidades de emprego, totalizando 193 vagas disponíveis para candidatos de diferentes perfis profissionais.

As vagas contemplam funções nos setores de comércio, serviços e saúde. Há oportunidades para vendedor/atendente, com uma vaga disponível; mecânico automotivo/alinhador, com duas vagas; atendente de lanchonete, com uma vaga; fonoaudiólogo(a), com uma vaga; motorista de entrega, com dez vagas; e ajudante de motorista, com cinco vagas.

Os interessados devem acessar a plataforma oficial da Prefeitura de Juiz de Fora para cadastrar o currículo e se candidatar às vagas. Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades de trabalho também podem utilizar o sistema, por meio de formulário disponível no próprio site do Vagou JF.

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