Nesta sexta-feira (8), o sistema Vagou JF registrou o cadastro de 28 novas oportunidades de emprego, chegando ao total de duzentas vagas disponíveis para candidatos em Juiz de Fora.

As oportunidades são destinadas a diferentes áreas do mercado de trabalho. Há vagas para consultor comercial no regime CLT, cozinheiro(a), mecânico automotivo, assistente comercial no regime CLT, encarregado operacional, cozinheiro/saladeiro, garçom de hamburgueria e gerente de restaurante, todas com uma vaga disponível cada. Também foram abertas dez vagas para promotor(a) de vendas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) e outras dez para auxiliar de armazenamento.

Os interessados devem acessar a plataforma para cadastrar o currículo e se candidatar às oportunidades. Empresas e pessoas físicas que desejam anunciar vagas de emprego também podem utilizar o sistema por meio do formulário disponível no próprio site do Vagou JF.

Tags:

De | oportunidade | Oportunidades | Vaga | Vagas | vagou jf