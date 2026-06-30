A Defesa Civil de Juiz de Fora abriu, nesta segunda-feira (29), as inscrições para quatro processos seletivos simplificados destinados à contratação temporária de profissionais. As vagas são para os cargos de engenheiro civil, técnico em edificações, geógrafo e assistente social.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 23h59 da próxima quinta-feira (3), exclusivamente pelo sistema eletrônico disponível no portal da Prefeitura.

Para participar, os candidatos devem possuir formação compatível com a função e registro no respectivo conselho profissional. No caso da vaga de assistente social, também é exigido registro ativo no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).

A seleção será feita por meio de análise de títulos, cursos de capacitação e experiência profissional, sem aplicação de prova objetiva.

Os aprovados formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados conforme a necessidade da administração municipal. Os processos seletivos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período, e os contratos terão duração inicial de um ano.