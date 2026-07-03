Uma simples peça de tecido pode ganhar uma nova função e, ao mesmo tempo, abrir caminhos para o empreendedorismo, a geração de renda e o consumo consciente. É com essa proposta que o projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), da Estácio Juiz de Fora, realiza neste sábado (4), uma oficina gratuita de confecção de ecobags, aberta à comunidade. Durante o encontro, além de ensinar técnicas básicas de costura criativa, a iniciativa também fará a seleção de três novas integrantes para a Colab de Costura, espaço colaborativo que oferece infraestrutura, capacitação e oportunidades para mulheres interessadas em transformar habilidades manuais em negócios.

A programação acontece das 9h às 12h, no Laboratório de Costura do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. As vagas para a oficina são limitadas a 12 participantes e as inscrições acabam nesta sexta-feira (3). A seleção para integrar a Colab será realizada às 11h, no mesmo local. Clique aqui para fazer sua inscrição.

Mais do que ensinar a confeccionar uma bolsa reutilizável, a oficina busca apresentar, na prática, como a criatividade e a sustentabilidade podem caminhar juntas. Durante a atividade, os participantes aprenderão técnicas de confecção de uma ecobag de aproximadamente 40 por 45 centímetros, desenvolvendo habilidades manuais enquanto refletem sobre alternativas ao consumo de sacolas plásticas descartáveis.

A proposta dialoga diretamente com um modelo de produção cada vez mais valorizado no mercado: a economia circular. Na Colab de Costura, tecidos e materiais ganham uma nova utilidade por meio da criação de produtos com valor agregado, reduzindo desperdícios e incentivando práticas sustentáveis. Entre os itens desenvolvidos estão ecobags, brindes personalizados, presentes institucionais e outros produtos que podem ser utilizados por empresas em ações de responsabilidade socioambiental, combinando acabamento profissional, preços acessíveis e impacto positivo.

Seleção para colab de costura

A oficina também funciona como porta de entrada para quem deseja integrar a Colab de Costura. O processo seletivo oferece três vagas para pessoas apaixonadas por costura, criatividade e trabalho colaborativo. O único requisito obrigatório é disponibilidade para participar das atividades às quartas-feiras, das 14h às 18h. Além disso, serão considerados diferenciais o interesse em aprender, comprometimento, facilidade para trabalhar em equipe e afinidade com costura e criação.

Segundo a coordenação do projeto, a iniciativa vai muito além do aprendizado técnico. A proposta é criar um ambiente de troca de experiências, fortalecimento do empreendedorismo local e incentivo ao protagonismo feminino.

MEE em Juiz de Fora

A Colab de Costura integra o projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE), desenvolvido pela Estácio Juiz de Fora com apoio do Instituto Yduqs. Desde 2021, o projeto já capacitou mais de 180 mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação gratuita em áreas como gestão, comunicação, psicologia e desenvolvimento de negócios. No Laboratório de Costura, as empreendedoras encontram máquinas, equipamentos e suporte para desenvolver coleções, ministrar cursos e transformar ideias em produtos comercializáveis. A gestão financeira da Colab é coordenada pela professora Mayanna Marinho.

Além do impacto econômico, iniciativas como essa reforçam uma tendência crescente de valorização do consumo consciente. Ao incentivar o uso de ecobags, reduzir a utilização de plástico descartável e promover o reaproveitamento de materiais, a oficina demonstra que pequenas mudanças de hábito podem gerar benefícios ambientais, sociais e financeiros, ao mesmo tempo em que fortalecem o empreendedorismo feminino e ampliam oportunidades para quem busca uma nova fonte de renda ou deseja desenvolver uma atividade criativa com propósito.





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