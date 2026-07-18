Nesta sexta-feira (17), o sistema Vagou JF cadastrou trinta e seis novas oportunidades de trabalho. Com a atualização, a plataforma passa a disponibilizar duzentas e noventa e duas vagas de emprego para candidatos em Juiz de Fora.

As novas oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. Há vagas para ajudante de motorista, polidor de automóveis, SDR/pré-vendas, lavador de veículos, atendente, representante de vendas, cuidador de idosos, projetista vendedor e técnico de conservação predial. Também foram abertas duas vagas para ajudante de obras exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), cinco para faxineiras e faxineiros com experiência comprovada em carteira de trabalho, além de oportunidades para atendente/balconista, auxiliar de cozinha/pizzaiolo e diversas vagas de estágio.

Entre os estágios disponíveis estão oportunidades para estudantes de educação física, enfermagem, administração, área comercial, nutrição e departamento fiscal, com destaque para oito vagas destinadas a estágio em administração.

Os interessados podem cadastrar o currículo e se candidatar diretamente pela plataforma Vagou JF. Empresas e pessoas físicas que desejam divulgar oportunidades de emprego também podem utilizar o serviço por meio do formulário disponível no sistema da Prefeitura de Juiz de Fora.

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