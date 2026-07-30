Produtores rurais de Juiz de Fora já podem se inscrever para um curso gratuito de operação de microtrator. A capacitação será realizada entre os dias 4 e 6 de agosto, no Centro de Treinamento em Agropecuária (CTA), no bairro Linhares, e oferece dez vagas. O treinamento será realizado das 8h às 12h e das 13h às 17h, com aulas teóricas e práticas sobre o uso seguro e eficiente do equipamento.

Durante os três dias de curso, os participantes aprenderão técnicas de operação e manejo de microtratores, com foco na segurança e na mecanização das atividades agrícolas.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Agrário, Valdeane Cerqueira, a capacitação prepara os produtores para utilizar os equipamentos que serão disponibilizados pela Prefeitura às associações rurais.

"O objetivo é capacitar os produtores enquanto concluímos os procedimentos jurídicos e administrativos para a cessão de uso dos equipamentos que recebemos da Emater-MG. São oito microtratores e duas semeadeiras que serão disponibilizados às associações rurais para fortalecer o trabalho no campo. É fundamental que os produtores estejam preparados para operar esses equipamentos com segurança e eficiência", afirmou.

O curso será ministrado pelo engenheiro agrônomo Delorme Correa Junior, doutor em Engenharia Agrícola e especialista em Gestão Ambiental, que atua como instrutor credenciado do Senar-RJ na área de máquinas e mecanização agrícola.

As inscrições devem ser feitas por meio de formulário on-line. Para participar, é necessário ser produtor rural. Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas, a seleção será realizada por ordem de inscrição, e a Prefeitura poderá organizar uma nova turma para atender à demanda.

A iniciativa faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à ampliação do acesso à mecanização agrícola e ao aumento da produtividade no meio rural.

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