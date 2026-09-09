O Mercado Livre divulgou a remuneração e os benefícios para as vagas de auxiliar de logística que serão preenchidas durante o Mutirão de Empregos, realizado em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora. A remuneração mensal pode chegar a R$ 2.407, além de participação nos resultados, paga em duas parcelas ao longo do ano.

A ação acontece entre os dias 16 e 18 de setembro, no Esporte Clube Benfica, e integra o processo de contratação para a nova unidade da empresa no município.

Entre os benefícios oferecidos estão transporte fretado gratuito em Juiz de Fora, refeição no local de trabalho, plano de saúde, seguro de vida, vale-alimentação de R$ 280 e auxílio-creche de R$ 576 para filhos de até 5 anos.

Como participar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar o cadastro previamente por meio do formulário disponível clicando aqui.

Após a inscrição, o Mercado Livre entrará em contato com os candidatos para informar o horário de atendimento e a documentação necessária. Durante o mutirão, serão realizadas entrevistas e etapas do processo admissional.

Vagas para primeiro emprego e PCDs

As vagas são destinadas a candidatos com ensino fundamental completo e disponibilidade para atuação presencial. Não é necessária experiência profissional anterior, ampliando as oportunidades para pessoas que buscam o primeiro emprego ou uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho.

Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Os contratados poderão atuar nas etapas de recebimento, separação, armazenagem e distribuição de mercadorias.

As jornadas serão organizadas em escalas 5x2 ou 6x2, com turnos diurnos ou noturnos. Os horários previstos são das 8h às 17h48 ou da 0h às 9h18, conforme a necessidade da operação.

Tags:

oportunidade