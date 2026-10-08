A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) abriu inscrições para concurso público com 120 vagas imediatas para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As remunerações iniciais variam de R$3.008,66 a R$7.321,75, com jornada de 40 horas semanais e contratação pelo regime celetista.



As inscrições podem ser feitas até 30 de outubro, pelo site da Fundep Concursos. A taxa é de R$80 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$100 para as funções de nível superior. O edital está disponível no site da Emater-MG.



A maior quantidade de vagas é para o cargo de Extensionista Agropecuário I, que exige formação técnica agrícola ou em agropecuária. Também há oportunidades de nível superior nas áreas de agronomia, zootecnia, veterinária, tecnologia, administração, contabilidade, relações públicas, bem-estar social e auditoria. Para candidatos com ensino médio, há vagas para assistente administrativo.



Do total de oportunidades, 85 são para ampla concorrência, 12 para pessoas com deficiência (PcD) e 23 para pessoas que se autodeclarem pretas ou pardas.

A primeira etapa do concurso será uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para 29 de novembro. As demais fases estão previstas para o primeiro trimestre de 2027 e incluem heteroidentificação para candidatos às vagas destinadas a pessoas negras, avaliação biopsicossocial para inscritos nas vagas reservadas a PcD e procedimentos pré-admissionais.



O resultado final do concurso está previsto para março de 2027. O certame terá validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação.



Antes do início das atividades, os novos contratados passarão por capacitações voltadas à integração à empresa, às equipes de trabalho e às atividades de atendimento aos agricultores assistidos.

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