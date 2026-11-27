O portal Vagou JF chegou a 932 oportunidades de emprego cadastradas em Juiz de Fora após receber cinco novas vagas nesta quinta-feira (26). As oportunidades mais recentes são para os cargos de repositor, auxiliar de limpeza e montador soldador.

Do total de novas vagas, uma é para repositor, uma para auxiliar de limpeza e três para montador soldador. Os interessados podem consultar os detalhes e enviar o currículo diretamente pela plataforma.

O portal também permite que empresas e pessoas físicas divulguem oportunidades de trabalho. Para cadastrar uma vaga, basta preencher o formulário disponível no site.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) e tem como objetivo aproximar empregadores e pessoas em busca de uma colocação no mercado de trabalho.

As oportunidades podem ser consultadas no site do Vagou JF?.

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