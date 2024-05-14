*Colabora??o: Renata Cristina
Edi??o: Ludmila Gusman
Designer: L?via Mattos
agosto/2005
H? sugest?es de presentes, cart?es, mensagens... mas e o bate-papo, a companhia descompromissada, a conviv?ncia? Dedique esse dia ao seu pai! E para isso, nada mais justo do que um lugar aconchegante, agrad?vel e descontra?do. Ah, e n?o se esque?a: voc? paga a conta! Papel e caneta na m?o para anotar as op?es.
Se o seu pai faz o estilo descontra?do e de bem com a vida, provavelmente, ele curte lugares despojados, sem muitas formalidades. Opte por restaurantes com ?reas abertas, clubes, bares e churrascarias.
Comida da ro?a, m?sica sertaneja e animais de estima??o s?o os hobbies preferidos do seu pai? Ent?o, passe o dia em um hotel fazenda, em um pesque e pague, em uma casa de campo ou em um restaurante de comida tipicamente mineira!
Se voc? quer fazer uma "m?dia" ainda maior com o paiz?o, que tal optar por um lugar mais sofisticado? Pode ser um restaurante japon?s, uma casa de massas ou um restaurante a la carte que ofere?a aquele vinho...
Quer fazer uma surpresa bem criativa? Ent?o, se prepare para lugares ex?ticos e manifesta?es de carinho bem originais. Vale tudo para agradar o paiz?o!
