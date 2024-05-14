Que tal fazer uma surpresa para o papai e gravar seu depoimento para disponibiliz?-lo aqui no Portal ACESSA.com? Se voc? quiser participar, ? s? entrar em contato pelo telefone 2101-2000 e falar com o departamento de jornalismo. Vamos marcar um dia para voc? gravar o seu depoimento para o paiz?o. Participe!
Clique nas imagens abaixo para ver o que os filhos dizem a
seus pais
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!