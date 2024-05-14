Os ganhadores da promo??o da cesta de caf? oferecida pela ACESSA.com, em parceria com a Floricultura Flor-S s?o:

  • Carlos Henrique Dias Schneider
  • Lucienne Gomes Pereira

    Os ganhadores devem buscar o pr?mio na Flor-S at? domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais.

    O telefone para mais informa?es ?: 3217-2924.

    A cesta cont?m:
    Flores
    01 x?cara com pires
    02 variedades de frutas da esta??o
    01 sach? Capuccino
    01 achocolatado
    01 sach?s de Ch?
    01 suco de caixinha
    02 p?es de sal
    02 p?es doce
    02 variedades de biscoitos
    03 gel?ia mini
    02 manteiga mini
    01 presunto
    01 queijo
    01 iogurte
    01 requeij?o
    02 torradas
    01 talheres
    01 jogo americano

    O valor da entrega das cesta fica por conta da Flor-S


