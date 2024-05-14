Os ganhadores da promo??o da cesta de caf? oferecida pela ACESSA.com, em parceria com a Floricultura Flor-S s?o:

Os ganhadores devem buscar o pr?mio na Flor-S at? domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais.

O telefone para mais informa?es ?: 3217-2924.

A cesta cont?m:

Flores

01 x?cara com pires

02 variedades de frutas da esta??o

01 sach? Capuccino

01 achocolatado

01 sach?s de Ch?

01 suco de caixinha

02 p?es de sal

02 p?es doce

02 variedades de biscoitos

03 gel?ia mini

02 manteiga mini

01 presunto

01 queijo

01 iogurte

01 requeij?o

02 torradas

01 talheres

01 jogo americano



O valor da entrega das cesta fica por conta da Flor-S