Os ganhadores da promo??o da cesta de caf? oferecida pela ACESSA.com, em parceria com a Floricultura Flor-S s?o:
Carlos Henrique Dias Schneider
Lucienne Gomes Pereira
Os ganhadores devem buscar o pr?mio na Flor-S at? domingo, dia 13 de agosto, Dia dos Pais.
O telefone para mais informa?es ?: 3217-2924.
A cesta cont?m:
Flores
01 x?cara com pires
02 variedades de frutas da esta??o
01 sach? Capuccino
01 achocolatado
01 sach?s de Ch?
01 suco de caixinha
02 p?es de sal
02 p?es doce
02 variedades de biscoitos
03 gel?ia mini
02 manteiga mini
01 presunto
01 queijo
01 iogurte
01 requeij?o
02 torradas
01 talheres
01 jogo americano
O valor da entrega das cesta fica por conta da Flor-S
