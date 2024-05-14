|
? bonito dizer que te amamos, que somos gratas, que a sua presen?a faz nossa vida mais feliz.
Mas ? importante dizer mais: para n?s voc? ? um homem bom, digno, honesto, com um cora??o maior que voc? mesmo! Temos muito orgulho de dizer que somos
suas filhas e de termos herdado "m?sica" e "sentimento" de voc?! Feliz dia dos pais!
Camilla e Fernanda
Pai,
Obrigada por sua amizade, companherismo e carinho. Saiba que voc? ? uma grande exemplo de luta, perseveran?a, honestidade e alegria!!! Te amo! Feliz Dia dos Pais!!!
Renata.
