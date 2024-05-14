Conhe?a homens que aprenderam a fazer das panelas suas aliadas
Rep?rter: Deborah Moratori
|Em tempos de Dia dos Pais, vamos conhecer dois exemplos de chefes de fam?lia que deixam de lado a pasta e o estetosc?pio, se despem do preconceito e vestem o avental para desbravar um territ?rio tipicamente feminino - a cozinha - e preparar receitas simplesmente deliciosas!
Ficou para tr?s a ?poca em que o sexo masculino s? chegava at? a cozinha para abrir a geladeira e pegar uma cerveja. Hoje muitos homens est?o tomando conta da cozinha, seja para preparar um jantar especial para a fam?lia, seja para impressionar os amigos ou, por que n?o, a namorada.
O certo ? que quase sempre, quando eles decidem desbravar esse territ?rio tipicamente feminino, nada de uma saladinha com um peito de frango grelhado, eles gostam mesmo - pelo menos tentam - ? de fazer pratos elaborados. Quanto mais trabalho der, melhor...
Em alguns casos, eles cumprem at? um ritual, vestindo-se como um leg?timo chef de cuisine. Mas verdade seja dita: eles s? costumam ir para a cozinha em eventos especiais, nada de cozinhar numa quarta-feira tediosa para preparar o almo?o das crian?as que v?o para a escola.
E, ao contr?rio de n?s mulheres, que apreciamos uma companhia na cozinha, os homens preferem ficar sozinhos. Se for para ficar dando palpite ent?o, ? melhor at? sair de casa. Se voc? persistir, em ?ltimo caso, se a receita n?o der certo, pode ter certeza que a culpa vai ser da colher de pau que voc? o aconselhou a usar...
Ula, la!
De qualquer forma, essa experi?ncia de ganhar a cozinha, mesmo que de vez em quando, fez com que os homens acabassem descobrindo receitas de dar ?gua na boca e que nada se assemelham a sopas em p?, latas de atum e macarr?o instant?neo com que eles est?o acostumados a lidar.
O sexo masculino ganhou notoriedade com seu talento para a gastronomia. A am?lia-quituteira perdeu espa?o na m?dia para os mestres-cucas de plant?o. Rodolfo Bottino e Olivier Anquier s?o exemplos de homens ? frente dos fog?es. Mas a gente tem que confessar que Rodolfos e Oliviers s?o exce??o! Caso contr?rio, nossos tronos de "rainha do lar" estariam realmente amea?ados... Que perigo!
Voc? n?o se lembra de nenhum homem que goste de cozinhar mesmo que de vez em quando? Ent?o, vamos lhe apresentar o dentista Fl?vio L?cio Moratori e o engenheiro Luiz Gonzaga Chafi Hallack.
Hist?ria de pescador?
? com conhecimento de causa que atesto a performance na cozinha deste dentista que h? muito tempo vem se aventurando neste mundo de panelas, colheres de paus e afins. Moratori j? cozinhava antes mesmo de pensar em agradar a esposa e os filhos. "O pai quando vai para a cozinha ? sin?nimo de comida boa", afirma o ca?ula Luiz Felipe.
De um mineir?ssmo Feij?o Tropeiro ao chin?s Yaksoba que aprendeu num curso de culin?ria com o chef de um restaurante tradicional da cidade, as receitas que costuma fazer s?o sempre gostosas. As ?ltimas incurs?es pela cozinha renderam Bolinhos de Chuva quentinhos preparados para um caf? da manh? especial.
Feriados e domingos s?o os dias preferidos para as aventuras gastron?micas do dentista. A esposa agradece. "Pelo menos n?o tenho que enfrentar a cozinha, a n?o ser para lavar a lou?a ou para servir como uma leg?tima co-piloto para descascar, picar e, principalmente, achar os utens?lios que ele nunca encontra. O problema ? que ele ? muito exigente. Ai de mim se fizer algo errado. Os palpites tamb?m ele dispensa!", conta a psic?loga Vera L?cia Marques Lopes Moratori.
Ih, bacalhau! Ih, bacalhau!
Uma especialidade? Do trivial ao sofisticado, como bom descendente de italiano que sabe apreciar uma boa mesa, Moratori afirma que domina as diversas ?reas da culin?ria. Do arroz soltinho que faz melhor que a esposa - ela mesma confessa - aos Bolinhos de Bacalhau, tudo que ele prepara ? uma del?cia". E o cozinheiro revela o segredo: "Aprendi a fazer o bacalhau com ela que ? filha de portugueses".
As receitas que t?m peixes e frutos do mar, como todo pescador, s?o as preferidas. O Pacu Recheado e a Anchova ao Shoyu com Gengibre s?o duas receitas que agradam a fam?lia inteira. Mas ? o Camar?o na Moranga que ganha como prato mais gostoso em disparada! Os filhos aprovam em un?ssono.
E quando d? errado? Quando isso acontece, como ocorreu com o Frango Agridoce e a Carne ao Molho de Conservas que ele prefere n?o dar as receitas, a fam?lia compreende e, contrariado, Moratori conta, "Decido testar a receita novamente, mas com outros ingredientes". "Mas isso n?o ? nada que comprometa a habilidade dele na cozinha", defendem os filhos corujas.
Das ar?bias
Outro pai que arrasa na cozinha ? o engenheiro Luiz Gonzaga Chafi Hallack. As incurs?es desse descendente de s?rios pela cozinha come?ou logo na inf?ncia. Muito bagunceiro o castigo que recebia era ajudar a m?e na cozinha. "Eu tinha que ficar na cozinha moendo a carne para fazer o kibe, mexendo o caldo...", conta.
A curiosidade fez com que Hallack acabasse aprendendo a fazer esfihas, kibes, tabule e outras iguarias da culin?ria ?rabe. Depois de casado a bisbilhotice mudou de endere?o, foram os segredos da cozinha da sogra que passaram a ser investigados. "Com ela aprendi a temperar carnes de um jeito bem mineiro".
Mas as especialidades que o engenheiro prepara s?o mesmo das ar?bias. A receita de esfiha, que aprendeu a fazer com a m?e e aprimorou com a tia, ele n?o d? para ningu?m. Ali?s, afirma, mostrando um livro de culin?ria, "nunca vi uma receita original de esfiha". Segredo guardado a sete chaves e apreciado por poucos felizardos que t?m a chance de provar. "Eu s? gosto de cozinhar para a fam?lia, talvez esse seja o segredo..."
E a fam?lia agradece. O filho, Luiz Vin?cius, destaca a pizza de bacon que o pai faz. E a esposa, Jovita Maria Cupertino Hallack, elogia. "A pizza tamb?m ? uma especialidade dele", mas ele nega, "todo mundo gosta da pizza, mas especialidade mesmo ? a esfiha. As meninas gostam da esfiha aberta", conta o pai, falando das filhas Laura e Laila.
Ritual em fam?lia
Filho de s?rios, ele prova que ? um leg?timo Hallack. Se voc? quer preparar um almo?o ?rabe, ele d? as dicas. Uma Salada ?rabe de Pepinos, refrescante e afrodis?aca, ? ideal para servir de entrada. Como prato principal a sugest?o ? uma Kafta acompanhada do Arroz de Lentilhas, a tradicional Mijadra. J? para o almo?o do domingo Dia dos Pais, ele sugere um Coq au Vin. "De prefer?ncia acompanhado de arroz branco e batata sout?".
"O problema ? que a culin?ria ?rabe ? muito ritualista. Os pratos levam de duas a tr?s horas para estarem prontos", alerta. A Berinjela em Conserva deve repousar no azeite por um m?s antes de ser consumida. E a Abobrinhas Recheadas, a esposa diz, "? uma del?cia, mas d? um trabalh?o para fazer. E ainda acaba rapidinho".
Prova de que tudo que Hallack prepara ? uma del?cia. Esse segredo ele conta. "Quando um homem vai para a cozinha, ningu?m espera que alguma receita vai dar certo. E por que d? certo? Porque a gente vai com prazer, sem obriga??o de ter que cozinhar o arroz e o feij?o, embora eu saiba cozinhar um arroz muito bem", defende-se.
Al?m disso, Jovita adverte, "ele n?o tem pena de usar os ingredientes. A farofa dele ? uma del?cia, porque leva muita manteiga. E a mulher na cozinha est? preocupada com a sa?de e coloca um fiozinho de ?leo de soja. Resultado: n?o fica bom...", lamenta.
Restri?es n?o h? nas receitas do engenheiro. "Comigo n?o tem esse neg?cio de light e diet. Gosto de cozinhar com liberdade. Se vou ? feira sozinho, compro de tudo para experimentar nas receitas. Cozinhar ? um exerc?cio cerebral e uma terapia, por isso eu recomendo a todos os homens", receita Hallack que tamb?m ? psic?logo.
